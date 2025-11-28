Família de Simões Pereira apela à intervenção da comunidade internacional

Num "apelo urgente" publicado nas redes sociais do político, a família expressa revolta e inconformismo "perante a detenção flagrante, ilegal e absolutamente arbitrária" de Simões Pereira, assim como do deputado do PAIGC Octávio Lopes.

Os dois políticos terão sido detidos na quarta-feira, dia em que os militares tomaram o poder na Guiné-Bissau.

No apelo, a família pede a libertação dos dois, "bem como de todos os demais cidadãos injustamente privados da sua liberdade".

"Esta afronta constitui uma violação gravíssima do Estado de Direito, um ataque à democracia na Guiné-Bissau e um desprezo pelos Direitos Humanos universais", lê-se na publicação.

A família de Simões Pereira responsabiliza "direta e inequivocamente todos os autores morais e materiais desta repressão", agradece ao povo guineense e a todos que têm demonstrado solidariedade e apela, "com firmeza redobrada, ao uso de todos os instrumentos legais, nacionais e internacionais, para exigir, sem hesitação, a libertação imediata e incondicional dos detidos".

"Com caráter de urgência e de forma contundente", pede também à CEDEAO (Comunidade Económica dos Países da África Ocidental) e à União Africana que "atuem de imediato, com determinação e coragem, para restaurar a ordem constitucional e garantir a liberdade dos detidos e de todos os cidadãos".

"Da mesma forma, exortamos a Comunidade Internacional -- incluindo as Nações Unidas, União Europeia e todos os parceiros bilaterais -- a não se limitarem aos comunicados de condenação, mas a intervirem, de forma resoluta, para resgatar a democracia e a justiça em Guiné-Bissau", acrescenta.

A família de Simões Pereira promete não baixar os braços "até que a liberdade dos detidos e de todos os cidadãos guineenses seja plenamente restaurada e respeitada".

De acordo com os relatos que têm sido feitos sobre o sucedido, Domingos Simões Pereira encontrava-se na sede de campanha de Fernando Dias, o candidato independente às presidenciais, nas eleições de domingo, que o PAIGC apoiou, depois da exclusão do líder da corrida eleitoral.

O próprio Fernando Dias disse que conseguiu escapar de um alegado assalto por forças de segurança à sede de campanha e que Simões Pereira e Octávio Lopes foram presos.

Dias tinha reclamado vitória na primeira volta sobre o Presidente Umaro Sissoco Embaló e o golpe militar ocorreu na véspera da divulgação dos resultados eleitorais pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Hoje, os sindicatos do Ministério Público da Guiné-Bissau denunciaram, também, que cinco magistrados foram presos durante o processo de apuramento eleitoral.

Os magistrados, descrevem os sindicatos em comunicado a que a Lusa teve acesso, foram destacados para fiscalizar o processo de apuramento eleitoral na CNE, no Setor Autónomo de Bissau.

De acordo com o comunicado, os magistrados Cipriano Naguelim, José Biaguê Badó, Quintino Inquebi, Romelo Barai e Mário Ialá foram detidos na quarta-feira por homens armados não identificados, enquanto exerciam as funções.

Os sindicatos consideram que "a detenção constitui uma violação grave das prerrogativas da magistratura e representa um risco sério para a credibilidade das instituições e para a confiança dos cidadãos no sistema democrático".

No comunicado, exigem "a libertação imediata e incondicional dos magistrados, bem como de todas as pessoas detidas fora dos parâmetros legais" e solicitam "uma intervenção urgente do Procurador-Geral da República, para assegurar a reposição da legalidade e a proteção institucional dos inspetores do Ministério Público".

O general Horta Inta-A foi empossado Presidente de transição da Guiné-Bissau, numa cerimónia que decorreu no Estado-Maior General das Forças Armadas guineense, um dia depois de os militares terem tomado o poder no país, antecipando-se à divulgação dos resultados das eleições gerais de 23 de novembro.

Os militares anunciaram a destituição do Presidente Umaro Sissoco Embaló, suspenderam o processo eleitoral, os órgãos de comunicação social e impuseram um recolher obrigatório.

As eleições, que decorreram sem registo de incidentes, realizaram-se sem a presença do principal partido da oposição, o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), e do seu candidato, Domingos Simões Pereira, excluídos da disputa e que declararam apoio ao candidato opositor Fernando Dias da Costa.

Simões Pereira foi detido e a tomada de poder pelos militares está a ser denunciada pela oposição como uma manobra para impedir a divulgação dos resultados eleitorais.