Família indiana de 11 encontrada morta em casa

A família vivia no distrito de Burari, em Deli, há mais de 20 anos, embora fossem originalmente do Rajastão. Administravam duas lojas no rés-do-chão de um prédio de três andares.

"Pendurados no teto"



As autoridades chegaram à propriedade cerca das 7h30 de domingo. Os corpos foram descobertos por um cliente quando foi comprar leite a uma das lojas no domingo de manhã.





"Quando entrei na loja, todas as portas estavam abertas e os corpos das pessoas estavam pendurados no teto com as mãos amarradas", disse Gurcharan Singh à BBC Hindi.



As autoridades ainda aguardam pelos resultados dos exames forenses, questionando os vizinhos e examinando as imagens do circuito de vigilância da área.





“Não era uma família violenta. Nunca gritavam com os filhos caso estivessem a fazer barulho. Não eram esse tipo de pessoas”, disse uma vizinha. "As pessoas que dizem que isto se tratou de magia negra estão erradas, são apenas rumores, não há nada desse tipo", acrescentou.



A descoberta dos corpos deixou o bairro em estado de choque, relata a BBC Hindi. Alguns familiares e moradores da área disseram que a família era feliz e que se integrava na comunidade local. Os membros da família moravam no local há quase três décadas.





Arjun Thukral, um familiar que mora no mesmo bairro, disse que correu para a casa das vítimas quando as notícias das mortes se espalharam. “Vi os corpos pendurados e a tia da minha esposa deitada no chão ao lado da cama. Não aguentava mais ver aquilo”, afirmou.



Em comunicado, a polícia disse ter encontrado anotações manuscritas na casa, que apontavam para "práticas espirituais e místicas" que podem ter alguma ligação com as mortes. Para além disso, não havia sinais de arrombamento nem objetos de valor roubados.