Família real britânica nega envolvimento de Príncipe Andrew em abusos de menores

O palácio de Buckingham reagiu depois de o jornal Sunday on Mail ter divulgado uma fotografia de 2010 em que o príncipe surge na mansão de Epstein.



Outros jornais revelaram que Andrew terá também aceitado dinheiro do multimilionário americano para pagar dívidas da duquesa de York, Sarah Ferguson.



A família real negou o envolvimento do príncipe e condenou qualquer tipo de exploração humana.



Jeffrey Epstein foi acusado de abuso sexual e tráfico de menores, e encontrado morto na cela, na semana passada.