Família real magoada e dececionada com afastamento de Harry e Meghan

Fonte próxima da família real, citada pela Reuters, diz que a notícia não foi bem recebido no seio da família real. O anúncio terá mesmo sido recebido com choque e espanto, e muita surpresa para a Rainha, a avó de Harry, e para o príncipe Carlos, o pai.





Nenhum deles terão sido consultados sobre o comunicado que foi esta quarta-feira divulgado.







Harry disse que, após meses de reflexão e discussão, o casal planeava afastar-se dos compromissos da Casa Real, dividindo o seu tempo entre o Reino Unido e a América do Norte para dar à sua família o espaço necessário.





Harry, de 35 anos, e Meghan, com 38, casaram-se em maio de 2018 numa cerimónia religiosa no Castelo de Windsor. Eram nessa altura vistos como um sinal para uma monarquia mais moderna. Para tal, os dois querem ficar financeiramente independentes da Casa Real.





No ano passado, Meghan deu à luz o primeiro filho, Archie Harrison Mountbatten-Windsor.





Ao longo dos últimos tempos os dois viram-se confrontados com vários casos com os meios de comunicação britânicos que os seguem sem descanso. O casal chegou mesmo a avançar com uma ação legal contra alguns tablóides por alegada invasão de privacidade.







Harry chegou a descrever o que alguns jornais estavam a fazer com a sua mulher como "bullying". E comparou com o que aconteceu com a sua mãe, a princesa Diana, antes de morrer num acidente de carro em Paris em 1997.