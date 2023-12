Familiares de reféns interrompem Netanyahu no Knesset

Durante um discurso no Parlamento israelita, esta segunda-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foi interrompido por familiares dos reféns que continuam cativos do Hamas.

Dezenas de pessoas assistiam ao discurso numa câmara da assembleia e interromperam em protesto as palavras do governante.



Exigiram a libertação dos reféns, custe o que custar. Gritaram várias vezes a palavra "agora".



Seguraram ainda cartazes com os rostos dos cidadãos ainda nas mãos do Hamas e pediram que Netanyahu leve a cabo todos os esforços para libertar os reféns.



O primeiro-ministro respondeu garantindo que Israel tem de continuar a aplicar pressão militar.