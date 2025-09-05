Famílias dos reféns criticam ofensiva e organizam manifestações

As manifestações foram organizadas pelo Fórum das Famílias dos Reféns e assinalam os 700 dias do início da ofensiva militar de Israel contra a Faixa de Gaza.

Em comunicado, as famílias pretendem homenagear os 48 reféns ainda mantidos em cativeiro.

"Os nossos 48 entes queridos correm o risco de serem mortos e perdidos para sempre nas ruínas de Gaza", lamentou o organismo, numa crítica aos planos do governo israelita para ocupar a cidade de Gaza através de uma ofensiva militar de grande escala.

As famílias pediram ao governo israelita que regresse aos canais diplomáticos para pôr fim à ofensiva em curso e lembraram que existem contactos entre as partes sobre a entrega dos reféns e o fim da guerra.

Hoje, na chamada Praça dos Reféns, em Telavive, um grupo de ativistas exibiu uma grande placa com a palavra "SOS" ("Save Our Souls") no chão, junto a uma ampulheta, para realçar que o tempo está a esgotar-se para os reféns.

Numa outra manifestação em Kiryat Gat, no sul de Israel, Silvia Cunio, cujos dois filhos Ariel e David continuam reféns em Gaza, declarou que a família está a sofrer "por causa de uma política patética".

"Já chega. Acabem com a guerra, tragam-nos para casa", acrescentou.

No mesmo protesto, Arbel Yehud, uma refém libertada, lembrou o longo período que passou em cativeiro e realçou que "cada minuto é uma eternidade e que cada segundo coloca em perigo a vida dos reféns".

São esperados hoje mais protestos em diferentes pontos do país, incluindo junto à residência do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, em Jerusalém, já durante a noite.

O governo de Israel lançou a ofensiva contra Gaza a 07 de outubro de 2023, após ataques do movimento islamita palestiniano Hamas em território israelita, nos quais 1.200 pessoas morreram e 251 foram feitas reféns.

Israel e o Hamas assinaram apenas acordos de cessar-fogo em que trocaram reféns por prisioneiros palestinianos.

O último acordo foi assinado em janeiro mas o governo israelita violou o tratado em março, retomando os bombardeamentos contra o enclave palestiniano.

Nos 700 dias de ofensiva, mais de 64 mil palestinianos foram mortos por Israel em ataques contra casas, hospitais, escolas, universidades e abrigos, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.

Países como a África do Sul denunciaram esta ofensiva perante o Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) como genocídio, denúncia feita também por organizações de defesa dos direitos humanos internacionais e israelitas.