Famílias dos reféns do Hamas exigem explicações ao governo de Telavive

"As famílias estão preocupadas com o destino dos seus entes queridos e aguardam explicações. Cada minuto parece uma eternidade. Exigimos que o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e os membros do gabinete de guerra se reúnam connosco esta manhã", refere um comunicado da associação que reúne as famílias de mais de 220 reféns sequestrados pelo Hamas em 07 de outubro.

Os intensos bombardeamentos do exército israelita ocorreram na noite de sexta-feira e madrugada de hoje (horas de Lisboa), tendo atingido túneis onde se encontram elementos do grupo islamita Hamas em Gaza, segundo o executivo de Telavive.