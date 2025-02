Family Link da Google oferece maior controlo sobre as crianças

Esta ferramenta limita automaticamente as funcionalidades do telefone e silencia as notificações durante o horário escolar. Um sistema que dará aos pais mais informações sobre quais as aplicações que os seus filhos utilizam e a frequência com que o fazem.









Mais segurança online e promoção de hábitos digitais saudáveis

Manter as crianças mais seguras online e promover hábitos digitais saudáveis é algo que hoje em dia passa pela preocupação de quem educa um filho. Mas encontrar o equilíbrio certo nem sempre é fácil , apesar de ser fundamental.







A pensar nesse equilíbrio a Google lança hoje novas ferramentas que visam ajudar os pais a gerirem os dispositivos dos seus filhos.





Tempo de Ecrã também facilita aos pais definir e ajustar o Tempo de Inatividade e o Horário Escolar. Com um design mais intuitivo para os pais navegarem, o Family Link reúne todas as ferramentas de gestão de tempo de ecrã num único lugar de fácil acesso. Além do resumo da utilização e dos limites de tempo específicos da aplicação e do dispositivo, o separadortambém facilita aos pais definir e ajustar oe o





A multinacional tecnológica refere que com este aplicativo os pais vão poder gerir a conta, as definições de privacidade e os filtros de conteúdo dos seus filhos com maior facilidade.





“Simplificamos os principais controlos para que os pais tenham tudo o que precisam na ponta dos dedos, incluindo a capacidade de gerir as definições dos dados da conta, aprovar downloads de aplicações e bloquear sites específicos”, sublinha.





E a gestão através desta ferramenta não se aplica apenas a um único elemento. A versatilidade permite gerir várias crianças e respectivos dispositivos. “Basta deslizar entre os perfis das crianças e gerir os dispositivos numa única página, com definições mais avançadas à distância de um toque”, acrescenta a Google.









Horário escolar no Android

Disponível a partir de hoje apenas em dois equipamentos, mas com a promessa de na próxima semana funcionar em todos sistemas android, a ferramenta “Horario Escolar” serve como uma forma de ajudar a minimizar distrações nos smartwatches das crianças durante o horário escolar.







A funcionalidade, de acordo com a Google, vai permitir ajudar a reduzir distrações com o agendamento de funcionalidades limitadas do telefone e notificações silenciadas durante o horário escolar.







Se houver férias, alguma folga, ou mesmo almoços e recreios planeados, os pais podem facilmente ajustar as configurações e definir um "Intervalo" para corresponder à agenda das crianças.





Os pais podem ainda escolher as aplicações que serão silenciadas e limitadas, e saber quais as aplicações que os seus filhos usam durante o Horário Escolar ou fora dele.





Existe também nesta ferramenta a possibilidade de deixar acessível certas aplicações úteis para estudar, e é por isso que os pais podem escolher um conjunto de aplicações permitidas e selecionar quais são as permitidas durante o Horário Escolar ou noutros modos selecionados.









Também agendado para os próximos meses, a Google vai oferecer aos pais, através desta aplicação, a possibilidade de aprovar contactos para quem as crianças podem ligar e enviar mensagens de texto para telefones Android.





Os progenitores podem adicionar estes contatos a partir do Family Link diretamente no dispositivo do seu filho e limitar as chamadas e mensagens de texto apenas para os contactos aprovados.





As crianças podem também solicitar a adição de novos contactos para serem aprovados pelos pais no Family Link.

Para além da popularidade dos controlos parentais, um estudo recente encomendado pela Google, com cerca de 10 mil pais de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos, em 23 países, incluindo a União Europeia, revelou que a maioria dos pais está a falar proativamente com os seus filhos em idade escolar sobre questões de segurança, de forma a ajudá-los a criar experiências digitais mais positivas.







As descobertas destacaram quatro métodos principais que os pais estão a usar para manter os filhos mais seguros on-line, encontrar conteúdo apropriado para a idade e definir o tempo certo de utilização.







Iniciar conversas sobre segurança desde cedo





Uso de limites e ferramentas de controle parental A maioria dos pais na União Europeia (82%) discute segurança online com os filhos, revelando a importância que este tema suscita desde a infância. Cada vez mais e cada vez mais cedo as crianças estão expostas à internet, com muitas a obter o primeiro telemóvel por volta dos 9 anos. Embora 70 por cento dos pais aceitem esta idade como ideal, 22 por cento admitem mesmo que este tipo de tecnologia até poderia ter sido entregue mais cedo.

À medida que as crianças crescem, os pais precisam adaptar a abordagem de segurança online. Muitos adolescentes usam dispositivos para obter conhecimento e estudar, mas a maioria usa-a para entretenimento. Boas razões que levam já 42 por cento dos pais a utilizar ferramentas como o Family Link para controlo parental, e 49 por cento destes definem já limites de tempo de utilização e acesso a estas tecnologias.





Foco em questões de segurança





Pais digitalmente experientes para melhor orientação Neste estudo também se constata a crescente preocupação dos pais sobre a diferença entre conteúdos reais e falsos, refletindo preocupações com desinformação e golpes. Questões como a privacidade e conteúdos inapropriados são vistos como prioridades, com 25 por cento dos pais a revelarem uma maior preocupação a cada ano que passa. Neste campo também os professores podem desempenhar um papel essencial, através da educação dos jovens sobre inteligência artificial e segurança digital.

Ainda assim, 74 por cento dos pais sentem confiança sobre a questão da segurança online, mas revelam continuar a procurar mais recursos para se orientarem sobre este tema. Ao estudo da Google, 81 por cento dos pais acreditam que os filhos pedirão ajuda quando confrontados com problemas online.











Nesse sentido, diz o Dr. Max Davie do Royal College of Paediatrics and Child Health, "temos que deixar os pais serem pais" e ajustarem o tempo de utilização destes ecrãs de acordo com o que é importante para a família e a criança. "A tecnologia é uma parte integrante da vida das crianças e dos jovens. Eles usam-na para comunicar, entretenimento e cada vez mais na educação".

De acordo com as recomendações do Royal College of Paediatrics and Child Health , os pais devem permitir o uso destes aparelhos de acordo com a idade de desenvolvimento da criança e com as necessidades individuais relacionadas com exercício físico e socialização, entre outras. Quando o tempo que se passa frente ao ecrã afeta essas atividades, então torna-se prejudicial para a saúde do menor.Nesse sentido, diz o Dr. Max Davie do Royal College of Paediatrics and Child Health,





Contudo, com a exponencial evolução deste tipo de tecnologias, associado a ferramentas de inteligência artificial, todo o cuidado é pouco. Uma forte razão para haver uma constante avaliação, acrescida do recurso a especialistas sobre a matéria e acompanhamento das novidades nesta área.