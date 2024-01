"Fanáticos com fantasias". Scholz ataca extrema-direita após discussão de deportações

O chanceler alemão apelou aos democratas que se unam contra a extrema-direita depois de ter sido revelado um “plano diretor” de deportações em massa.

A reunião, que envolveu membros do AfD, neonazis e empresários, decorreu em novembro numa vivenda em Potsdam, uma cidade perto de Berlim, para discutir um plano de expulsão de estrangeiros ou pessoas com a cidadania alemã de origem estrangeira.

De acordo com o jornal alemão, que foi o primeiro a relatar a história, o conceito de "re-emigração" - o regresso forçado de migrantes, alegadamente incluindo os que têm cidadania alemã, aos seus países de origem através de deportações em massa - dominou as discussões.O jornal acrescenta queSellner confirmou à AFP que esteve presente no encontro. "Foi no final de novembro, apresentei o meu livro e o meu conceito de identidade da remigração", a terminologia utilizada pelos partidos hostis aos estrangeiros na Europa.Numa declaração enviada ao, Sellner confirmou que tinha apresentado a ideia de "remigração" na reunião, mas disse que não se tratava de um "plano secreto" e que os seus comentários tinham sido encurtados e retirados do contexto.Durante a reunião, Sellner disse que tinha deixado "inequivocamente claro que não pode ser feita qualquer distinção entre diferentes tipos de cidadãos [alemães] - que não deve haver cidadãos de segunda classe - e que todas as medidas de remigração têm de ser legais"."A remigração inclui não só deportações, mas também assistência local,[cultura orientadora] e pressão para a assimilação.", acrescentou.

Entre os membros da AfD presentes na reunião encontravam-se o representante pessoal da colíder do partido, Alice Weidel, Roland Hartwig, o deputado Gerrit Huy e o presidente do grupo parlamentar regional da AfD na Saxónia-Anhalt (leste da Alemanha), Ulrich Siegmund, entre outros.

Segundo o ADF, Hartwig limitou-se a apresentar um projeto de rede social" na reunião, para a qual tinha sido convidado. O partido garantiu que não elaborou qualquer estratégia política nem "trouxe para o partido as ideias de Sellner sobre a política de migração". Além disso, não tinha "qualquer conhecimento prévio" dessas ideias", acrescenta.

A reunião foi organizada pelo antigo proprietário da cadeia de padarias alemã "Backwerk", Hans Christian Limmer, e pelo extremista de direita Gernot Mörig.







três dos quais (Saxónia, Turíngia e Brandeburg) deverão realizar eleições no final deste ano. Embora a conservadora União Democrata-Cristã (CDU) e o liberal e pró-empresarial Partido Democrata Livre (FDP) tenham, por enquanto, excluído a possibilidade de entrar em coligações com o partido, a presença do AfD na reunião sugere uma organização de extrema-direita com os olhos postos em ganhos políticos num futuro próximo. Nos últimos meses, o partido beneficiou do sentimento de insegurança da população, resultante de um novo afluxo de imigrantes ao país e das disputas entre os três partidos da coligação de centro-esquerda de Olaf Scholz. Longe de se sentir embaraçado com a reunião, mais de 40 por cento dos quais eram alegadamente provenientes da Ucrânia. "Em 2022, 2,7 milhões de pessoas migraram para a Alemanha", escreveu no X.

Reunião provoca indignação

Protegemos todos, independentemente da origem, da cor da pele ou de quão desconfortável alguém é para os fanáticos com fantasias de assimilação", escreveu nas redes sociais.



Olaf Scholz condenou veementemente, na quinta-feira, os alegados planos. "", escreveu nas redes sociais.

A notícia da reunião provocou indignação, com os críticos a estabelecerem comparações entre as propostas da reunião para que as pessoas fossem deportadas para um "Estado modelo no Norte de África" e o plano inicial dos nazis para deportar os judeus europeus para Madagáscar, antes de optarem pelo assassínio em massa.



"Aprender com a história é mais do que apenas falar", acrescentou, no que parecia ser uma referência à ditadura nazi, que fez da ideologia racial, do ostracismo e da deportação de judeus, ciganos, homossexuais e muitos outros a pedra angular da sua política. Scholz continuou: "Os democratas devem manter-se unidos".





Wer sich gegen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung richtet, ist ein Fall für unseren Verfassungsschutz und die Justiz. Dass wir aus der Geschichte lernen, das ist kein bloßes Lippenbekenntnis. Demokratinnen und Demokraten müssen zusammenstehen. (2/2) #Correctiv — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) January 11, 2024



Já a ministra alemã do Interior, Nancy Faeser, afirmou num retweet de um artigo do jornal alemão Der Spiegel que relatava o encontro: "Esta ideologia é dirigida contra os próprios fundamentos da nossa democracia. A dignidade do ser humano é inviolável. De todos os seres humanos".