Farmacêuticas chinesas pedem autorização para uso de vacinas no México

"Temos uma nova vacina no horizonte, da firma Sinovac, que se chama Coronavac", anunciou o subsecretário da Saúde e estratega do governo mexicano para combater a pandemia, Hugo López-Gatell, precisando que o pedido já foi apresentado na Comissão Federal para a Proteção contra Riscos Sanitários (Cofepris).



No mesmo dia, o secretário dos Negócios Estrangeiros do México, Marcelo Ebrard, anunciou que a também chinesa CanSino vai pedir autorização para uso de emergência da vacina produzida pela empresa.



A vacina, que requer uma única dose e "será embalada (no estado mexicano de) Querétaro", já foi "aplicada com êxito em 14.425 voluntários no México desde outubro de 2020", escreveu o governante nas redes sociais, sem no entanto divulgar os resultados dos ensaios clínicos.



O México foi um dos primeiros países do mundo a iniciar a campanha de vacinação, logo em 24 de dezembro, mas o atraso na entrega de vacinas está a preocupar o Governo.



O país recebeu apenas cerca de 760 mil doses da vacina da Pfizer, que não chegam para vacinar todo o pessoal de saúde.



O México registou 1.368 mortes provocadas pelo novo coronavírus e 13.051 infeções nas últimas 24 horas, segundo as autoridades mexicanas.



Desde o início da pandemia, o país contabilizou 164.290 óbitos e 1.912.871 casos confirmados de covid-19.