Fatura da guerra na Ucrânia não pode ser só europeia, avisa Von der Leyen

A presidente da Comissão Europeia diz que há um ponto de partida no acordo que tem vindo a ser negociado para a paz na Ucrânia. Mas Ursula von der Leyen refere que há ainda um longo caminho a percorrer e a Europa não pode ser a única a suportar esta ajuda.