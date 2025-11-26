Mundo
Guerra na Ucrânia
Fatura da guerra na Ucrânia não pode ser só europeia, avisa Von der Leyen
A presidente da Comissão Europeia diz que há um ponto de partida no acordo que tem vindo a ser negociado para a paz na Ucrânia. Mas Ursula von der Leyen refere que há ainda um longo caminho a percorrer e a Europa não pode ser a única a suportar esta ajuda.
Von der Leyen diz que não vê nenhum cenário “onde os impostos europeus paguem sozinhos a fatura [da guerra na Ucrânia]. Isto também não é aceitável”, sublinha.Gonçalo Costa Martins - Antena 1
A presidente da Comissão Europeia falou aos eurodeputados, em Estrasburgo, onde deixou as prioridades para um acordo de paz.
Num dos pontos, Von der Leyen garantiu que está pronto um texto legal sobre a utilização dos ativos russos congelados por causa da guerra na Ucrânia.
