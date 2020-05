Fauci garante não haver provas de origem laboratorial do coronavírus

Um dos principais peritos em doenças infecciosas nos Estados Unidos garante que não há qualquer prova ou indício, de que o novo coronavírus tenha tido origem num laboratório chinês. O doutor Anthony Fauci, que pertence ao grupo de trabalho formado pela Casa Branca para lidar com esta pandemia, vem assim contrariar as palavras de Donald Trump.