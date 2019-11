Faz hoje 30 anos que se deu início ao desmantelamento do Muro de Berlim

Foi no dia 9 de novembro de 1989 que os mais de 150 quilómetros de extensão da estrutura que dividida a Alemanha começaram a ser abertos.



Nas semanas que se seguiram o muro foi derrubado com aplausos das multidões.



O momento tomou de surpresa a Alemanha oriental e mudou o cenário internacional depois de mais de 40 anos de guerra Fria.



Quase todo o muro foi destruído, mas há hoje ainda memórias e pedaços que lembram o que aconteceu.



A queda do Muro de Berlim é hoje um dos momentos mais simbólicos do século XX.