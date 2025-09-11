FBI divulga imagens do alegado assassino de Charlie Kirk
O FBI acabou de divulgar imagens do suspeito pelo assassinato de Charlie Kirk. De acordo com as autoridades, o atirador entrou no 'campus' universitário no Utah, antes de disparar o único tiro de uma "espingarda de grande potência" que vitimou o influencer conservador.
O suspeito aparenta ter "idade universitária" e terá conseguido misturar-se entre os residentes no ‘campus’, revela ainda o FBI.
Os investigadores do homicídio do conservador Charlie Kirk afirmam ter "boas imagens" do suposto atirador. Horas antes de divulgarem as imagens do suspeito, já tinham anunciado que encontraram a arma que possivelmente foi usada para matar o ativista pró-Trump.
O FBI anunciou, em conferência de imprensa, ao início da tarde, ter recuperado aquela que pensa ser a arma do crime.
O ataque foi feito a partir de um telhado e as autoridades sabem a que horas o suspeito chegou ao local.
O ataque foi feito a partir de um telhado e as autoridades sabem a que horas o suspeito chegou ao local.