FBI divulga imagens do alegado assassino de Charlie Kirk

O suspeito aparenta ter "idade universitária" e terá conseguido misturar-se entre os residentes no ‘campus’, revela ainda o FBI.





Os investigadores do homicídio do conservador Charlie Kirk afirmam ter "boas imagens" do suposto atirador. Horas antes de divulgarem as imagens do suspeito, já tinham anunciado que encontraram a arma que possivelmente foi usada para matar o ativista pró-Trump.

O FBI anunciou, em conferência de imprensa, ao início da tarde, ter recuperado aquela que pensa ser a arma do crime.



O ataque foi feito a partir de um telhado e as autoridades sabem a que horas o suspeito chegou ao local.

