FBI em alerta para eventuais ataques à Convenção Democrata

A informação consta de um relatório dos serviços de informações obtido pela estação televisiva CNN, que a divulgou hoje.

O FBI e o Departamento de Segurança Interna [DHS, na sigla em Inglês] "continuam preocupados com a possibilidade de se produzirem atos de violência, no seguimento ou como represália, depois da tentativa de assassínio de 13 de julho de 2024", segundo o documento.

As forças de segurança não identificaram até agora qualquer preparação de um ataque, mas estão alerta porque "há pessoas em algumas unidades virtuais que ameaçaram, incentivaram ou fizeram algum tipo de referência a atos de violência em resposta à tentativa de assassínio".

No documento adverte-se que "a divisão política provocou violência no passado" e que alguns radicais "veem nas tensões políticas e sociais uma oportunidade para usar e promover a violência com objetivos ideológicos".

Thomas Matthew Crooks, um jovem com 20 anos, disparou contra o ex-Presidente e candidato republicano às presidenciais, Donald Trump, em 13 de julho, por ocasião de um comício ao ar livre, em Butler, no Estado da Pensilvânia, ferindo-o numa orelha.

A investigação não apurou a motivação do atirador, abatido no momento por membros dos serviços secretos.

Tanto republicanos como democratas criticaram os erros de segurança, que forçaram a demissão da diretora dos serviços secretos, Kimberly Cheatle.

A Convenção Democrata deve juntar 50 mil pessoas em Chicago, incluindo políticos destacados, como o Presidente, Joe Biden, bem como a vice-Presidente e candidata presidencial democrata, Kamala Harris.