FBI. Jogadores e treinadores da NBA entre dezenas de detidos acusados de fraude

O diretor do FBI referiu também que Chauncey Billups, Terry Rozier e Damon Jones, entre outros, foram detidos esta quinta-feira.

"A vossa sorte acabo"





Os suspeitos deverão ser presentes ainda hoje ou nos próximos dias perante um juiz de Brooklin, Nova Iorque.

Jogos de poquer fraudulentos

Este transmitia depois essa informação a outros jogadores, que a utilizavam para ganhar os jogos.





Noutras ocasiões, alguns dos arguidos usavam lentes de contacto e óculos especiais para ler cartas pré-marcadas, bem como uma mesa de raios X que conseguia ler as cartas viradas para baixo.



A Máfia envolveu-se nos jogos fraudulentos, ficando com uma parte dos lucros e cobrou dívidas, afirmou Nocella.



Apostas em informações não públicas

Estes ganhos foram depois lavados de várias formas. Nocella referiu que cada arguido foi acusado de conspiração para cometer fraude eletrónica e lavagem de dinheiro.

Violência





Nocella explicou que o dinheiro ilícito dos jogos de póquer era por sua vez branqueado através de transferências bancárias e de criptomoedas.



Os suspeitos terão ainda cometido atos de violência, incluindo um assalto à mão armada para obter uma máquina de baralhar cartas fraudada, além de extorsão contra as vítimas.



Afirmou que os arguidos dos jogos de póquer fraudulentos são acusados ​​de conspiração por fraude eletrónica, enquanto outros foram acusados ​​de branqueamento de capitais, roubo e extorsão.





O caso envolveu 13 membros e associados das famílias criminosas Bonanon, Genovese e Gambino. Envolveu também ex-jogadores e atuais jogadores da NBA, incluindo Rozier, e treinadores, incluindo Billups.



Três dos arguidos foram acusados ​​em ambos os casos.





A Cosa Nostra integra as chamadas Cinco Famílias - Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese e Lucchese - as quais comandam a Máfia italo-americana da cidade desde 1931. O FBI prometeu esta tarde continuar a perseguir e a desmantelar as suas redes criminosas, referindo que estas investigações foram apenas "a ponta do iceberg".

