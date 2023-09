Felipe VI em Portugal. Rei de Espanha recebido por Marcelo Rebelo de Sousa

Os próximos passos no cenário político espanhol estão agora nas mãos do Rei de Espanha que esteve em Portugal, esta manhã. Felipe VI foi recebido pelo Presidente da República, no terceiro encontro luso-espanhol que decorre em Cascais, até domingo.

O chefe de Estado espanhol não falou com os jornalistas e, no discurso da cerimónia de abertura, não fez qualquer referência ao impasse político no país vizinho.



O encontro luso-espanhol serve para reforçar os laços entre os dois países... com debate de ideias nas mais variadas áreas, como a política, a ciência, a cultura e as alterações climáticas.