Felipe VI pede que sejam apuradas causas e circunstâncias da tragédia

Felipe VI disse ser "necessário continuar a analisar as causas e circunstâncias da tragédia com o fim de extrair com rigor e serenidade as lições necessárias" para melhorar a capacidade de "enfrentar no futuro outras catástrofes e evitar ou minimizar no possível as suas piores consequências".

"Todos desejamos que algo assim não volte a acontecer. Vamos todos esforçar-nos para impedir que se repita", disse o chefe de Estado de Espanha, no funeral de Estado das 237 vítimas do temporal e das inundações de 29 de outubro de 2024, que decorreu em Valência.

A cerimónia ficou marcada por gritos de familiares das vítimas que, antes da entrada dos Reis de Espanha no espaço do Museu das Ciências de Valência onde decorreu este "funeral de Estado laico", dirigiram palavras ao presidente do governo regional da Comunidade Valenciana, Carlos Mazón, a quem chamaram "assassino" e "cobarde", responsabilizando-o pela dimensão da catástrofe e o elevado número de mortes.