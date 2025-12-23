Feliz Natal. EUA triplicam bónus dado a imigrantes ilegais que abandonem o país





O programa de autodeportação foi implementado pela Administração Trump em maio passado. Através dele, os imigrantes sem documentação legal podem registar-se numa aplicação, CPB Home, para deixar voluntariamente os EUA em troca de um bónus de mil dólares, com os custos de regresso a casa pagos.





"A utilização da aplicação CBP Home também qualifica os beneficiários para o perdão de quaisquer multas ou penalidades civis por não terem saído do país", refere o texto do convite.





“Desde janeiro de 2025, 1,9 milhões de imigrantes ilegais autodeportaram-se voluntariamente e dezenas de milhares utilizaram o programa CBP Home" refere o anúncio, citando a responsável do departamento, Kristi Noem.





"Durante a época natalícia, o contribuinte americano está generosamente a TRIPLICAR o incentivo para que aqueles que estão ilegalmente no país abandonem o país voluntariamente, oferecendo um bónus de saída de 3.000 dólares, mas apenas até ao final do ano", acrescenta.





Noem enfia também no saco do Pai Natal algumas ameaças.

"Os imigrantes ilegais devem aproveitar esta oportunidade e autodeportar-se, porque, se não o fizerem, vamos encontrá-los, prendê-los e nunca mais voltarão", refere na mesma citação.





"A autodeportação através da aplicação CBP Home é o melhor presente que um imigrante ilegal pode dar a si próprio e à sua família neste fim de ano. É um processo rápido, gratuito e fácil: basta descarregar a aplicação, preencher as suas informações e o Departamento de Segurança Interna (DHS) trata do resto, incluindo o agendamento e o pagamento da sua viagem de regresso a casa", acrescenta o convite da Segurança Interna.



Outras boas festas





Números da expulsão





Desde que chegou ao poder, Donald Trump tem estado a implementar uma promessa de campanha, a de diminuir o número de imigrantes ilegais e endurecer a legislação de imigração, incluindo a concessão de vistos, em nome da segurança dos Estados Unidos.





O DHS anunciou segunda-feira que, desde o regresso de Trump à Casa Branca em janeiro, 1,9 milhões de imigrantes ilegais deixaram voluntariamente o país, dezenas de milhares deles através do CBP Home, segundo um comunicado.



Além disso, estima-se que mais de meio milhão de migrantes foram expulsos do país este ano.



O executivo agiu rapidamente para cumprir as promessas de Trump de realizar a maior campanha de deportação da história do país.







A missão de encontrar e arrebanhar para expulsão, os imigrantes ilegais, foi entregue pela Administração Trump ao Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), com os seus agentes a serem posteriormente acusados pelos seus detratores de detenções abusivas, incluindo baseadas em perfis raciais.O agente aparece a deter um indivíduo e a filmá-lo, tudo ao som de uma música animada, seguido da imagem de um avião na pista.A mensagem: "Evita a ICE Air e a lista negra do Pai Natal".O ICE tem arrebanhado um número sem precedentes de imigrantes indocumentados em solo americano, sem olhar a gastos para atingir este objectivo.Num comunicado datado de 19 de dezembro, o Departamento de Segurança Interna elogiou as recentes detenções de "criminosos ilegais".Forneceu fotografias para corroborar o relatório, e "agradeceu às forças da lei pelo maior presente de Natal para as famílias americanas: comunidades mais seguras".Segunda-feira, publicou uma captura de ecrã na rede X, mostrando a Fox News a noticiar que "95.000 revogações de vistos" tinham sido emitidas desde o início do ano, incluindo 8.000 para estudantes internacionais. "Feliz Natal (antecipado)!", acrescentou.