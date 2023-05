Fenómeno climático "El Niño" pode trazer temperaturas muito acima do normal

A Organização Meteorológica Mundial avisa que são muitas as probabilidades deste fenómeno meteorológico natural acontecer até ao final de setembro.

Mas o que é o El-Niño? Conceitualmente trata-se do aquecimento anómalo das águas superficiais do sector centro-leste do Oceano Pacífico, predominantemente na sua faixa equatorial.







O El-Niño é um fenómeno oceano-atmosférico que afecta o clima regional e global, e que afecta a circulação geral da atmosfera.







É responsável por anos considerados secos ou muito secos.







O El-Niño é caracterizado por variações na atmosfera sobre a região de águas aquecidas.





O fenómeno El-Niño ocorre em intervalos médios de 4 anos e persiste de 6 a 15 meses.