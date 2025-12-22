Fernando da Piedade Dias dos Santos defendeu com zelo interesse dos angolanos - PR

O chefe de Estado elogiou a "figura de destaque do nacionalismo angolano" de Fernando da Piedade Dias dos Santos "Nandó", antigo vice-Presidente da República, que foi hoje a enterrar em Luanda.

João Lourenço realçou na sua mensagem de condolências que recebeu "com surpresa e consternação" a notícia da morte de Fernando da Piedade Dias dos Santos, ex-primeiro-ministro de Angola, que faleceu, na quinta-feira passada, em Luanda, aos 73 anos, por doença.

O chefe de Estado angolano frisou que Fernando da Piedade Dias dos Santos foi uma figura de destaque do nacionalismo angolano e na política nacional, "que sempre defendeu com zelo e competência os superiores interesses do povo angolano".

Segundo o Presidente angolano, o carisma, sentido de Justiça e bom trato de "Nandó", "mereceram a consideração tanto dos seus pares como dos seus adversários, com quem manteve um convívio cordial e respeitador de pontos de vista diferentes".

"Por todas essas razões, a sua perda deixa um vazio na vida pública difícil de preencher", referiu.

Numa cerimónia com honras de Estado, a cumprir um dia de luto nacional decretado pelo Presidente da República, foram apresentadas várias homenagens do executivo, do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido em que militou, da Assembleia Nacional e da família.

O ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Furtado, disse que "Nandó" era "um homem afável de trato fácil, sereno e firme, de gestos contidos e decisões ponderadas" e acreditava que "a autoridade do Estado se exerce com responsabilidade, diálogo, equilíbrio e respeito pelo interesse nacional".

"Foi por isso um verdadeiro pilar da estabilidade política e institucional do país em momentos particularmente sensíveis da nossa história recente", disse Francisco Furtado, sublinhando que "foi um patriota de grandeza incomensurável".

Por sua vez, o primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional, Américo Cuononoca, disse que "Nandó" dirigiu o parlamento durante 12 anos com "notável equilíbrio e espírito de inclusão", tendo a sua liderança sido marcada pela sua capacidade de promover diálogo construtivo e o espírito mútuo no debate parlamentar entre as diferentes forças políticas, bem como pela defesa intransigente da dignidade institucional da Assembleia Nacional.

"Fernando da Piedade Dias dos Santos distinguiu-se enquanto presidente da Assembleia Nacional pela sua postura serena, pela capacidade de escuta e pela busca permanente de consensos para a defesa de superiores interesses da nação, tendo contribuído decisivamente para o fortalecimento do parlamento, pela estabilidade institucional e pela maturidade do sistema político angolano", enfatizou.

O MPLA salientou, na sua mensagem, lida pelo coordenador da Comissão de Disciplina e Auditoria do Comité Central do partido, Pedro Neto, que Fernando da Piedade Dias dos Santos como dirigente distinguiu-se pela postura ponderada nos momentos mais sensíveis da vida partidária, contribuindo para a formação política de quadros quer políticos, quer militares e para o engrandecimento do partido desde a base.