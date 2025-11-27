Fernando Dias reclama vitória na Guiné-Bissau e deixa apelo à comunidade internacional

"Nós condenamos este golpe de Estado, nós condenamos o comportamento do [Presidente cessante e recandidato] Umaro Sissoco Embaló. Ele não é democrata, é um ditador e nós não podemos admitir que uma situação do género aconteça, porque vai-se repetir mais vezes", alertou em declarações à Lusa.

Falando por telefone a partir de um local onde disse estar em segurança depois de ter conseguido escapar de polícias armados que, contou, invadiram a sede da campanha na quarta-feira, Fernando Dias afirmou ter dado conhecimento da situação às autoridades portuguesas através da embaixada em Bissau.

Dias acrescentou que o líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, alegadamente detido na segunda esquadra de Bissau, "não está bem", está incontactável e sem acesso a medicação.



Segundo relatou à Lusa, quando a sede da campanha foi invadida quarta-feira -- dia em que os militares tomaram o poder - por polícias armados, pouco depois de terem estado reunidos com observadores internacionais, no "puxa-puxa" em que foram ajudados por elementos da juventude, conseguiram escapar por uma porta traseira.



"Estávamos juntos com o Domingos Simões Pereira e, de repente, (...) fomos para direções diferentes (...) e ele foi parar na Base Aérea, pensando que lá ia ter maior segurança (...). Mas o tio do Embaló que é comandante [na base] (...) soube e pegaram o Domingos e levaram-no para a segunda esquadra", relatou.



"Neste momento, o Domingos não está bem na segunda esquadra porque não está a ter acesso aos familiares, a visitas e está a ter problemas de tomar remédios três vezes por dia e nós não sabemos o que está a acontecer de concreto", disse, afirmando que também lhe foi retirado o telefone.



Salientando que o líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC, que liderou a luta pela independência do país) "não é parte desse problema", já que não era candidato, Fernando Dias disse que tem procurado informar a comunidade internacional "sobre o abuso de poder que se está a verificar".



Segundo Fernando Dias, por ordens de Sissoco Embaló, foi retirada a segurança aos candidatos e líderes políticos.



"Não temos nem segurança de Estado e nem segurança da CEDEAO [Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental], que está no país. Nós estamos com a segurança privada, que são os militantes do nosso partido (...), por isso é que escolhemos o lugar certo onde eu estou neste momento", declarou.



Os militares anunciaram a tomada do poder na Guiné-Bissau na quarta-feira, um dia antes do anúncio dos resultados das eleições presidenciais e legislativas que se realizaram no domingo.