Ferramenta de IA chinesa instruiu investigadores sobre como criar armas biológicas

A empresa informou ainda que está em contacto com a Mindgard para discutir as conclusões.

Plataforma de lançamento para ataques cibernéticos



A Mindgard alertou a Moonshot para o jailbreak num e-mail enviado a 27 de julho, fazendo um follow-up cerca de uma semana depois.

Prevenção de jailbreaks



Salientou que a empresa de IA Hugging Face utilizou um modelo chinês de código aberto para compreender um ataque hacker que, mais tarde, se revelou ter sido realizado por agentes da OpenAI.