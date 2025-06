Festa em Moçambique. País assinala os 50 anos da Independência

Moçambique celebra amanhã os 50 anos de Independência. O país está a viver um período de estabilidade após a violência do final do ano passado. A posse do novo presidente Daniel Chapo e o diálogo com Venâncio Mondlane são as razões apontadas para os que acreditam na paz.Moçambique celebra na quarta-feira os 50 anos de independência.

O país está a viver um período de estabilidade após a violência do final do ano passado.



A posse do novo presidente Daniel Chapo e o diálogo com Venâncio Mondlane são as razões apontadas para os que acreditam na paz.