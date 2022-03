Festas no nº10. Primeiras multas chegam ao governo de Boris Johnson

O primeiro ministro britânico terá participado de pelo menos em três desses convívios. O jardim de Downing Street foi palco de uma festa a 20 de maio de 2020, um mês depois, o aniversário do primeiro-ministro foi celebrado na Sala do Gabinete. A 13 de novembro de 2020, nova presença de Johnson, numa festa para assinalar a saída de um conselheiro.O primeiro ministro disse queDe acordo com a BBC,A equipa da Polícia recebeu mais de, do inquérito iniciado por Sue Gray, uma destacada funcionária pública, que conduziu investigações para apurar a natureza das "reuniões".

Os mesmos oficiais da Polícia Metropolitana disseram que estavam a entrar em contato com as pessoas "que se acredita terem participado dos eventos em questão para obter os seus testemunhos".







Acrescentaram que

Num comunicado a 21 de março, os serviços Metropolitanos declaram que "começaram a entrevistar pessoas, como testemunhas", mas ainda não emitiram nenhum aviso de penalidade fixa".







"Até o momento, mais de 100 questionários foram enviados a perguntar aos destinatários sobre sua participação em supostas reuniões", esclareceram.

Regras pandémicas e pressão sobre Johnson



Durante o confinamento geral na primavera de 2020, o governo impôs regras e as respetivas penalizações para quem não cumprisse as restrições para conter a propagação da doença. Por isso, a Policia pretende aplicar a lei, a quem infringiu as regras.

Acrescenta que aqueles que recebem uma multa e a pagarem, não enfrentarão mais nenhuma penalização. Quem decidir contestar a multa, as autoridades podem considerar levar o assunto ao tribunal.

O relatório de Gray e a investigação policial colocaram uma grande pressão sobre a continuidade do governo de Johnson e o executivo britânico estava a tropeçar nas regras para conter a pandemia, que eles próprios tinham estabelecido.







O ministro da Educação, Will Quince, em entrevista no programa Today da Radio 4 afirmou que "os eventos que ocorreram não deveriam ter acontecido" e acrescentou que houve "mudanças consideráveis" em Downing Street desde as revelações dos eventos durante o confinamento.

Salvo pela guerra



Nas últimas semanas, desde que o conflito na Ucrânia começou, diversos opositores de Johnson alteraram o discurso.

Depois de, pelo menos 15% dos deputados em exercício terem retirado a confiança no primeiro-ministro, o líder dos conservadores escoceses, Douglas Ross, mudou a opinião.Ross veio afirmar que o assunto das festas durante o confinamento, e seria "