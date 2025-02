Festival de Cannes escolhe Juliete Binoche para presidir ao júri da 78.ª edição

A atriz de 60 anos sucede à realizadora de "Barbie", Greta Gerwig, que foi presidente no ano passado. Esta última atribuiu a Palma de Ouro ao filme americano "Anora", de Sean Baker.

"Pela segunda vez na história do festival, duas mulheres artistas passam o prestigioso testemunho" de presidir ao júri, sublinham os organizadores num comunicado de imprensa, citado pela agência France-Presse (AFP). A primeira foi nos anos 60, quando Sophia Loren, ícone do cinema italiano, substituiu Olivia de Havilland ("E Tudo o Vento Levou").

É uma das poucas a conseguir o triplo: prémio em Cannes por "Copie conforme", do realizador iraniano Abbas Kiarostami, bem como no Festival de Veneza e na Berlinale. É também uma das poucas francesas a ter vencido um Óscar, em 1997, e num papel secundário, por "O Paciente Inglês".

Juliette Binoche, que já trabalhou com os franceses Jean-Luc Godard e Leos Carax, mas também com o polaco Krzysztof Kieslowski, o canadiano David Cronenberg e o austríaco Michael Haneke, é uma presença assídua no Festival de Cannes, tendo passado pela passadeira vermelha em 1985 para "Rendez-vous" de André Téchiné, o seu filme de estreia.

"Estou ansiosa por partilhar estes momentos da minha vida com os membros do júri e com o público. Em 1985, subi as escadas pela primeira vez com o entusiasmo e a incerteza de uma jovem atriz. Nunca imaginei que, 40 anos mais tarde, regressaria com o papel honorário de presidente do júri. Pondero o privilégio, a responsabilidade e a necessidade absoluta de humildade", declarou Binoche no comunicado de imprensa.

Atriz com intervenção cívica

O festival escolheu uma artista que é uma cidadã empenhada, que não hesitou em tomar posições políticas à esquerda, a favor dos direitos humanos e das mulheres no Irão, da ecologia ou dos imigrantes sem documentos, sublinha a AFP.

Binoche assinou há poucos dias o apelo "Debout pour la culture" (Ergue-te pela cultura) contra os cortes orçamentais previstos pelo governo francês para o setor, acrescenta a agência.

A 99 dias da abertura do Festival, falta agora a seleção dos restantes membros do júri. Os filmes selecionados para a competição oficial deverão ser anunciados em meados de abril.