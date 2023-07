Festival Músicas do Mundo encerra edição de 2023 com lotação esgotada

A noite de despedida esgotou para ver grupos de música, históricos em Cabo Verde, Moçambique e Guiné-Bissau.



O município diz que entre 95 mil a 100 mil espetadores passaram pelos palcos do FMM 2023.



Em Sines, há uma comunidade cabo-verdiana que quis marcar presença no Castelo para ouvir uma banda histórica com cinquenta anos, "Os Tubarões" mas quando eles entraram já o público tinha esgotado todos os lugares e preparava-se para dançar até de madrugada.



No momento em que subiram ao palco, Os Tubarões arrancaram com o fogo de artifício tradicional que assinala sempre a despedida de mais um ano de festival, desta vez, dando as boas vindas ao grupo que teve Ildo Lobo como principal vocalista. O cantor celebrizado pelas mornas que interpretava, morreu em 2004 mas o grupo conseguiu sobreviver até hoje dando concertos dentro e fora de Cabo Verde.



Cantaram também os Ghorwane de Moçambique e os Super Mama Djombo da Guiné Bissau.

Na quinta-feira já tinham cantado os África Negra de São Tomé e Príncipe e os Tabanka Djaz da Guiné Bissa.



A RTP África vai reunir os melhores momentos destas noites decorridas entre 22 e 29 de Julho num programa especial com data de emissão para breve.