Ficha técnica dos Estados Unidos da América

FICHA TÉCNICA DOS ESTADOS UNIDOS (dados citados no "CIA World Factbook"):

POPULAÇÃO E CAPITAL:

- População: 341,963,408 (estimativa de 2024).

- Capital: Washington DC.

SÍMBOLOS NACIONAIS:

- A bandeira é constituída por 13 barras horizontais (da zona superior até à zona inferior) que alternam entre o vermelho e o branco. No canto superior esquerdo tem um retângulo azul com 50 pequenas estrelas brancas, que representam os 50 estados federais do país. As 13 faixas representam as 13 colónias originais. A cor azul simboliza lealdade, devoção, verdade, justiça e amizade; o vermelho simboliza coragem, zelo e fervor; e o branco simboliza pureza e retidão de conduta. É referenciada regularmente como "Old Glory" ou "The Stars and Stripes".

- O hino nacional, "The Star-Spangled Banner", tem letra e música de Francis Scott Key e John Stafford Smith, e foi adotado em 1931.

- O símbolo nacional é a águia-de-cabeça-branca e as cores nacionais são o vermelho, branco e azul.

- O dia nacional é celebrado a 04 de julho (feriado, data em que foi adotada a Declaração da Independência dos Estados Unidos da América, em 1776).

GEOGRAFIA:

- Localização: América do Norte, entre o Atlântico Norte e o Pacífico Norte, faz fronteira com o Canadá (norte) e com o México (sul).

- Superfície total: 9,833,517 quilómetros quadrados. É o terceiro maior país do mundo (na soma das áreas de terra e de água).

- Ponto mais alto: Denali (Monte McKinley) 6,190 metros (o ponto mais alto na América do Norte).

- Clima: Na generalidade temperado, mas tropical no Havai e na Florida, ártico no Alasca, semiárido nas grandes planícies a oeste do rio Mississippi e árido na Grande Bacia (uma extensa região de altiplanos desérticos de clima continental localizado na região oeste).

- Terreno: Vasta planície central, montanhas a oeste, colinas e pequenas montanhas a leste, lagos gelados e glaciares no Alasca, topografia irregular e vulcânica no Havai.

- Alguns dos principais recursos naturais: carvão, cobre, chumbo, molibdénio, fosfato, urânio, ouro, ferro, mercúrio, potássio, prata, zinco, petróleo, gás natural e madeira. Os Estados Unidos detêm as maiores reservas de carvão do mundo, correspondentes a 27% do total mundial.

DEMOGRAFIA:

A população inclui 61% de etnia branca, 12,4% afro-americanos; 6% asiáticos; 1,1% indígenas. O departamento de censos norte-americano (US Census Bureau) não organiza de forma separada os hispânicos, pessoas de origem espanhola, hispânica e latina oriundas de países como México, Cuba, Porto Rico, República Dominicana que podem integrar diferentes grupos étnicos. Cerca de 16% da população total dos Estados Unidos é hispânica.

- Línguas: Inglês (78,2%), Espanhol (13,4%), Chinês (1,1%) - estimativas de 2017. Os Estados Unidos não têm uma língua nacional oficial, mas o inglês adquiriu um estatuto oficial em 31 dos 50 estados federais. O havaiano, juntamente com o inglês, é uma língua oficial no estado do Havai.

- Principais religiões: Protestantes (46,5%), Católicos (20,8%), Judeus (1,9%), Mórmones, 1,6%, outros cristãos (0,9%), Testemunhas de Jeová (0,8%), Budistas (0,7%), Muçulmanos (0,7%) - estimativas de 2014.

- Taxa de crescimento populacional (indicador que combina o número de nascimentos, de mortes e o número de migrantes que entram e saem do país): 0,67% - estimativa de 2024.

ECONOMIA:

- Moeda: Dólar americano (USD)

- Exportações: 3,056 biliões de dólares (2023, estimativa).

- Importações: 3,832 biliões de dólares (2015, estimativa).

- Principais produtos exportados: petróleo refinado, crude, gás natural, carros, circuitos integrados - estimativa de 2022.

- Principais produtos importados: crude, carros, equipamento de comunicações, roupa, computadores - estimativa de 2022.

- PIB (Produto Interno Bruto): 24,662 biliões de dólares (estimativa 2023).

POLÍTICA:

- Sistema de governo: República federal presidencialista.

- Presidente (e chefe do governo): Joe Biden (desde 20 de janeiro de 2021); e o cargo de vice-presidente é assumido por Kamala Harris (também desde 20 de janeiro de 2009). Estes dois responsáveis são eleitos por voto indireto, através de um Colégio Eleitoral, para um mandato de quatro anos (elegível para um segundo mandato).

- Instituições legislativas: Congresso composto por duas câmaras: Senado (câmara alta, 100 representantes, dois membros eleitos em cada um dos 50 estados, os representantes são eleitos para um mandato de seis anos e a cada dois anos existem eleições para eleger um terço da câmara) e a Câmara dos Representantes (câmara baixa, 435 representantes, são eleitos para um mandato de dois anos).

- Principais partidos: Partido Democrata, Partido Republicano, Partido Libertário e Partido Verde.

- Requisitos para votar: Cidadãos americanos a partir dos 18 anos podem registar-se para votar. Existem mais de 240 milhões de eleitores elegíveis nos Estados Unidos, mas a taxa de participação é muito menor.