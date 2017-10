Ficheiros da investigação da morte de John F. Kennedy vão ser divulgados

Os documentos contêm dados que ainda não eram conhecidos sobre a investigação à morte do antigo chefe de Estado. Os arquivos são apenas cerca de 10 por cento do total de ficheiros reunidos pela investigação da CIA e do FBI.



A maioria já foi tornada pública na década de 90. A publicação surge no seguimento do fim do prazo de 25 anos dado pelo presidente George Bush, em 1992, para que os restantes arquivos fossem conhecidos.



A decisão pretendia acabar com as teorias da conspiração sobre a morte de John F. Kennedy, assassinado por Lee Harvey Oswald a 22 de Novembro de 1963.