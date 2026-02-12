Ficheiros de Epstein. Polícia fez buscas nas casas de ex-primeiro-ministro da Noruega





A operação acontece um dia depois do Conselho da Europa, a que Jagland presidiu entre 2009 a 2019, ter revogado a imunidade diplomática do antigo governante norueguês.





A polícia esteve na residência e em casas de férias de Thorbjörn Jagland no contexto de uma investigação em curso sobre ligações entre figuras conhecidas na Noruega e o criminoso sexual norte-americano, Jeffrey Epstein, que morreu na prisão em 2019.





Em comunicado, o advogado adiantou que Jagland é acusado de corrupção agravada. Além de primeiro-ministro, no passado Jagland foi também ministro dos Negócios Estrangeiros e presidente do comité do Prémio Nobel da Paz.





Em declarações ao jornal Aftenposten, o antigo governante afirmou que está "muito feliz por o assunto estar a ser esclarecido". O advogado acrescentou que o seu cliente deseja ser interrogado rapidamente para esclarecer "completamente" o assunto.





Os ficheiros de Jeffrey Epstein revelam planos de uma visita de Jagland e da família às casas do financeiro norte-americano em Palm Beach, na Florida, e a uma ilha das Caraíbas. Jagland negou ter visitado a ilha privada de Epstein.





Num e-mail de 2014, solicitou a ajuda de Epstein para financiar um apartamento em Oslo.





Mais tarde, em 2018, outros e-mails mostram Epstein a pedir a Jagland que marcasse um encontro com o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, e a dizer que tinha informações importantes para transmitir ao Presidente Vladimir Putin. Jagland terá prometido discutir o assunto com o conselheiro de Lavrov.





A divulgação, pelo Departamento de Justiça dos EUA, de milhões de documentos internos relacionados com Epstein continua a expôr os laços com diversas figuras dos setores empresarial, académico, governamental e da realeza da Europa.





c/ Reuters

Imagens divulgadas por vários meios de comunicação noruegueses mostraram investigadores a transportar caixas para a casa de Jagland, em Oslo.