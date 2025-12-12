Ficheiros do KGB revelam métodos soviéticos de repressão após ocupação da Estónia





Chegaram aos Arquivos Nacionais da Estónia três caixas de ficheiros do KGB, contendo registos de vigilância e interrogatórios do Presidente Konstantin Päts, o primeiro Presidente da Estónia independente, do Comandante-em-Chefe, General Johan Laidoner, e dos colaboradores mais próximos.

Os últimos ficheiros do KGB que chegaram foram organizados e estarão disponíveis digitalmente para o público a partir do próximo ano, informaram os Arquivos Nacionais da Estónia.





"No final dos anos 80, estes materiais estavam armazenados em milhares de ficheiros no Comité de Segurança do Estado (KGB) da RSS da Estónia", explicou o historiador Küllo Arjakas.Na altura, foram utilizados, segundo a expressão da época, para a "reabilitação das vítimas das ações de repressão em massa estalinistas".e, em 1993, Pool recuperou o ficheiro pessoal de Laidoner na Prisão Central de Vladimir, na Rússia.Entre os dossiers recém-chegados, o historiador destacou uma cifra e breves notas que Laidoner registou todos os dias enquanto esteve preso em 1952.Só faltam dois dossiers na coleção dos Arquivos Nacionais. Foram enviados da RSS da Estónia para Matty Päts - não o jovem neto do Presidente, Matti, mas o seu filho, Viktor, cuja alcunha era Matty."Estavam codificadas, mas os oficiais soviéticos do NKVD em Ufa conseguiram decifrá-las", disse Arjakas. O historiador explicou que as cartas descreviam a vida na RSS da Estónia.O General Johan Laidoner (1884-1953) foi comandante-chefe das Forças Armadas da Estónia durante a Guerra da Independência e foi uma figura importante na política estónia do período entre guerras. Foi reconduzido no cargo de comandante-chefe durante a tentativa de golpe comunista de 1924 e novamente de 1934 a 1940.Após a ocupação soviética, Laidoner foi preso e igualmente deportado para a URSS, onde morreu na prisão em 1953.