Ficheiros Epstein. Ministério Público conduz buscas em casa de antigo ministro da Cultura de França

Jack Lang e a filha Caroline Lang aparecem nos Ficheiros Epstein, como grandes colaboradores de negócios. Esta investigação visa apurar se o antigo ministro socialista está envolvido no tráfico de menores e nos abusos sexuais e se partilhou informação privilegiada do Estado francês.



A filha Caroline era sócia de Epstein numa conta offshore e foi herdeira de 5 milhões de dólares do americano



Pai e filha negam qualquer envolvimento no escândalo sexual.

