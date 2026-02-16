Mundo
Ficheiros Epstein. Ministério Público conduz buscas em casa de antigo ministro da Cultura de França
O Ministério Público faz buscas na casa de Jack Lang, antigo Ministro da Cultura. A investigação decorre também no Instituto do Mundo Árabe, presidido por Lang durante 13 anos.
Jack Lang e a filha Caroline Lang aparecem nos Ficheiros Epstein, como grandes colaboradores de negócios. Esta investigação visa apurar se o antigo ministro socialista está envolvido no tráfico de menores e nos abusos sexuais e se partilhou informação privilegiada do Estado francês.
A filha Caroline era sócia de Epstein numa conta offshore e foi herdeira de 5 milhões de dólares do americano
Pai e filha negam qualquer envolvimento no escândalo sexual.
