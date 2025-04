Fiéis exaltam humildade e tolerância de Francisco no maior Santuário católico do Brasil

No dia a seguir à morte do Papa, a Lusa esteve no Santuário Nacional de Aparecida, local que guarda a imagem original de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, e que reuniu 200 mil pessoas em 2013, durante uma visita de Francisco ao país sul-americano lusófono.

Ana Laura de Lara Menck, 26 anos, participava numa peregrinação a cavalo com um grupo de pessoas que percorreram mais de 400 quilómetros até Aparecida quando soube da morte do Papa. Contou à Lusa que a notícia abalou todo o grupo e que ela ficou em choque.

"O Papa Francisco com certeza era uma pessoa que eu admirava muito, um exemplo de fiel. E nós também sabemos que agora estamos sem o nosso maior pastor. Para nós fiéis católicos é uma perda irreparável", afirmou.

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida é muito procurado por fiéis e, de acordo com seus administradores, recebeu mais de 9 milhões de visitantes em 2024.

O local abriga uma pequena imagem de Nossa Senhora encontrada por pescadores em 1717 no rio Paraíba do Sul, cujo aparecimento nas águas foi associado a milagres que a tornaram um símbolo de fé, proteção e esperança para os brasileiros.

O Brasil tem quase 183 milhões de católicos, 13% do total mundial, segundo dados do Vaticano referentes a dezembro de 2022. O país abriga o maior número de católicos do mundo, apesar de ter registado um aumento expressivo no número de evangélicos.

"Para a gente foi um choque, uma dor, um aperto do coração. Porque, para nós, ele é Deus na Terra, ele é o que nos guia, ele que nos explica, que traz o Espírito Santo até nós, até nossas casas. E parece que o mundo desabou", disse Adriele Menck Pissinato, 32 anos.

"É uma dor, uma dor como se fosse perdido um parente tão próximo da gente. Querendo ou não, ele era o nosso pai, o nosso guia espiritual na Terra", acrescentou.

Gilmar Francisco Araújo, outro brasileiro que recebeu a notícia da morte de Francisco quando viajava até Aparecida de bicicleta, exaltou a importância do discurso de união do pontífice como um legado para a Igreja Católica.

"O Papa representava para a gente uma figura importante porque ele conseguiu unir a Igreja num momento crucial da humanidade, onde os valores, a família, são coisas que estão sendo deixadas de lado", apontou.

"Ele veio para um momento de união, um momento de expectativa para a Igreja Católica. Estou muito triste, a gente espera que venha um novo Papa que dê continuidade ao trabalho que ele fez ao longo desses poucos anos de papado", completou.

Já para Valdinei Alves de Oliveira, 68 anos, Francisco foi um ser humano em quem as pessoas colocaram toda a esperança de que a Igreja pudesse ser aquilo que o Evangelho pede.

"A grande maioria dos brasileiros, inclusive, nesse momento, nós podemos dizer que não só os católicos, mas cristãos, muçulmanos, enfim, todas aquelas pessoas que acreditam na justiça, na paz, no amor, que têm a sua fé, viam em Francisco esse ser humano capaz de agregar as religiões para que a gente possa entender que o mundo quer nada mais do que a união de todos", afirmou.

"Perder um ser humano como o Papa Francisco, a gente tem que sentir, e vai sentir muito. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter que orar para que o seu substituto possa dar continuidade a esse trabalho tão bonito que o Papa Francisco começou", concluiu.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira aos 88 anos, de AVC, após 12 anos de pontificado.

Nascido em Buenos Aires, a 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta e primeiro latino-americano a chegar à liderança da Igreja Católica.

A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera de morrer. O papa Francisco esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março.