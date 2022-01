FIFA. Mundial de Clubes realiza-se apesar de ataques houthis nos Emirados Árabes Unidos

Normalmente jogado em dezembro de cada ano, o Mundial de Clubes de 2021 vai ser disputado em fevereiro deste ano, em Abu Dhabi, um dos alvos de mísseis houthis na última semana. Este é mais um episódio na longa guerra do Iémen.Esta segunda-feira, os Emirados Árabes Unidos revelaram que foram intercetados e destruídos dois mísseis balísticos disparados por rebeldes houthis do Iémen. O incidente acontece depois de um ataque coordenado através de drone que matou três civis na semana passada.O Mundial de Clubes é jogado todos os anos após serem conhecidos todos os vencedores continentais e tem também a presença de uma equipa representativa do país anfitrião. A competição será disputada de 3 a 12 de fevereiro em dois estádios.“O Mundial de Clubes da FIFA vai ser realizado tal como tinha sido planeado”, anunciou uma porta-voz do organismo que tutela o futebol mundial. O aumento de violência e os ataques houthis não mudou as ideias da FIFA, que revelou à Al Jazeera que o torneio se mantém “No que toca à segurança no Campeonato Mundial de Clubes 2021, a FIFA continua a monitorizar a situação e a trabalhar com o comité organizador local e outras estruturas dos Emirados Árabes Unidos para ter planos de segurança para a competição”.O torneio tem sete equipas e arrancará com a partida entre o Al Jazeera, dos Emirados Árabes Unidos, contra o AS Pirae, do Taiti, que substituiu o Auckland City, que teve de desistir devido aos protocolos de covid.As restantes equipas são o Al Ahly, vencedor da Liga dos Campeões Africana, o CF Monterrey, campeão da CONCACAF, Al Hilal SFC (treinado por Leonardo Jardim), campeão asiático, Palmeiras, campeão sul-americano treinado por Abel Ferreira, e Chelsea, vencedor da Liga dos Campeões europeia.Depois dos ataques da última semana, o Palmeiras também confirmou a presença nos Emirados Árabes Unidos, com vídeos divulgados nas redes sociais.O ministro da Defesa dos Emirados, citado pela agência noticiosa WAM, disse que “os resquícios dos mísseis intercetados caíram em várias áreas nos arredores de Abu Dhabi”, acrescentando que a cidade está preparada para qualquer ameaça e que vai impor todas as medidas necessárias para proteger o território.A guerra no Iémen começou em 2014,quando rebeldes houthis se apoderaram da maior parte do país, incluindo a capital, Sanaa, forçando o presidente Abd-Rabbu Hadi a fugir. Em Março de 2015, os combates escalaram quando os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita se juntaram para formar uma coligação militar de apoio ao presidente Hadi.A situação de instabilidade está na origem de uma grave crise humanitária com mais de 16 milhões de pessoas a sofrerem de fome. Apesar da dificuldade em ter acesso a números, as Nações Unidas estimam que mais de 370 mil pessoas morreram durante o conflito.