Fiji destacam soldados para manter a paz nas Ilhas Salomão

", informou o primeiro-ministro das Fiji, Frank Bainimarama.O reforço elevará a força de manutenção da paz para quase 200 soldados e polícias, principalmente australianos.A crise das Ilhas Salomão estalou na semana passada com três dias de tumultos em Honiara entre uma população que sofre de pobreza, fome e raiva perante as políticas do governo do país de 800.000 habitantes.O governo é acusado de ser corrupto e de estar em dívida para com Pequim e outros interesses estrangeiros.

Nos tumultos, que deixaram pelo menos três pessoas mortas, os manifestantes tentaram incendiar a casa privada e o parlamento do primeiro-ministro antes de serem dispersos pela polícia com gás lacrimogéneo e tiros de aviso.