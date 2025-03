Filha de ex-líder filipino recebida por Governo neerlandês à chegada a Amesterdão

"Após a chegada [a Amesterdão], a vice-presidente Duterte foi recebida com a assistência do Ministério dos Negócios Estrangeiros neerlandês e da Polícia Nacional", informou o gabinete de Sara Duterte, em comunicado.

A vice-presidente planeia realizar "várias reuniões" nos Países Baixos, enquanto espera encontrar-se com o pai, lê-se na nota.

O ex-presidente deu entrada na quarta-feira no centro de detenção do Tribunal Penal Internacional (TPI) em Haia. Duterte tinha sido detido nas Filipinas no dia anterior, após a emissão de um mandado de detenção pelo TPI.

O tribunal acusa-o de crimes contra a humanidade relacionados com a guerra contra a droga entre 2011 e 2019.

De acordo com a polícia filipina, nos cinco anos de Duterte esteve à frente do país, cerca de seis mil pessoas foram mortas em operações antidroga e execuções extrajudiciais. No entanto, organizações não-governamentais estimam que o número de mortos seja superior a 30 mil.

Temendo ser responsabilizado perante o TPI, Duterte retirou as Filipinas do Estatuto de Roma, o tratado fundador do tribunal, em março de 2019. O TPI decidiu, porém, que esta decisão não afeta a jurisdição do tribunal sobre crimes cometidos antes dessa data.

A vice-presidente alegou que o pai foi levado "à força" para Haia, numa tentativa do Governo de Manila de enfraquecer o clã Duterte antes das eleições intercalares de 12 de maio.

O Presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., afirmou, no entanto, que se limitou a cumprir as obrigações do país para com a Interpol.

O filho do ditador Ferdinand Marcos (1917-1989) e a filha do ex-presidente forjaram uma aliança bem-sucedida antes das eleições presidenciais de 2022, mas a relação deteriorou-se rapidamente e Sara Duterte enfrenta atualmente um processo de destituição por acusações de corrupção.