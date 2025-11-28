Filha de ex-presidente sul africano renuncia ao Parlamento após suspeitas de recrutar civis para a Ucrânia

Nkosinathi Nhleko, presidente nacional do partido MKP, anunciou a demissão durante uma conferência de imprensa esta sexta-feira, onde afirmou que Zuma-Sambudla entregou ao partido um relatório interno sobre o caso.





A deputada negou qualquer envolvimento do partido no recrutamento de sul-africanos para a guerra na Ucrânia e garantiu que o grupo político irá contactar as famílias e apoiar os seus esforços no sentido de potenciar o regresso dos homens ao país.

A filha do ex-presidente Jacob Zuma, Duduzille Zuma-Sambudla, demitiu-se do cargo de deputada na Assembleia Nacional Sul-Africana esta sexta-feira. A decisão surge após arranque de uma investigação policial que procura apurar o seu envolvimento no recrutamento de homens sul-africanos para a linha da frente do conflito na Ucrânia. Zuma-Sambudla era membro do parlamento pelo partido umKhonto weSizwe (MKP).Na denúncia entregue à polícia, Nkosazana acusa Zuma-Sambudla de ter aliciado 17 homens a integrar um grupo mercenário russo que luta na guerra da Ucrânia, “sem o seu conhecimento ou consentimento”, sob pretexto de estes receberem treino de segurança na Rússia., refere no documento partilhado pelos órgãos de comunicação social da África do Sul, citada peloA declaração inclui ainda que duas outras pessoas, Siphokazi Xuma e Blessing Khoza, estão igualmente envolvidas no caso., que declararam estar retidos na região de Donbass, no leste da Ucrânia, devastada pela guerra.A investigação, conduzida pela polícia e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, decorre em coordenação com organismos internacionais, com o objetivo de repatriar os sul-africanos.Duduzile Zuma-Sambudla era deputada desde junho de 2024 pelo partido da oposição liderado pelo seu pai. Jacob Zuma criou o partido em 2023, após a sua expulsão do Congresso Nacional Africano, que então liderava a África do Sul.