Filha de herói da independência da RDCongo pede ao rei belga que devolva "relíquias" ao país

Kinshasa, 21 jul 2020 (Lusa) -- A filha do herói da independência da República do Congo, Patrice Emery Lumumba, pediu ao rei belga que devolva as "relíquias" ao país, quase 60 anos depois do assassinato do líder independentista e primeiro-ministro congolês.