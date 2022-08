Filha de José Eduardo dos Santos acusa Espanha de humilhação do pai

Numa publicação partilhada na sua conta na rede social Instagram, Tchizé dos Santos defendeu que "a Espanha está a ser cúmplice na humilhação internacional de um dos maiores heróis africanos, José Eduardo dos Santos. 'Que verguenza' (que vergonha)... que tristeza...".

"As instituições do vosso país entregaram o cadáver de um dos maiores heróis africanos à sua ex-mulher separada há 5 anos, contra a vontade da maioria dos seus filhos, para ser levado de Espanha e ir ser humilhado pela ditadura de Angola que o perseguiu até à morte", escreveu Tchizé dos Santos, dirigindo-se ao primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e ao presidente do Partido Popular, Alberto Nunez Feijo´o.

O corpo de José Eduardo dos Santos foi entregue, por decisão de um tribunal espanhol, à viúva, Ana Paula dos Santos, mãe de três dos oito filhos do antigo presidente, contra a vontade dos outros cinco filhos (Isabel dos Santos, Tchizé dos Santos, Corean Du, Joess Avelino e Filomeno dos Santos, conhecido como Zenu), que não foram avisados da trasladação.

"A Nós, os seus filhos não nos foi dado o direito a um último adeus. Isso respeita os direitos humanos Presidente Pedro Sánchez? It`s é uma vergonha para a justiça espanhola e para o governo de Espanha. Família em primeiro lugar. Um estado que não respeita isso é humano? Um juiz de um tribunal penal espanhol decidir temas de família e entregar um cadáver de um líder de tamanha importância como José Eduardo dos Santos está correto? Respeita o que estabelece o ordenamento jurídico espanhol?", questiona Tchizé dos Santos.

O texto acompanha uma série de fotografias dos filhos mais velhos de José Eduardo dos Santos, a primeira das quais, onde surgem Isabel, Corean Du e Joess Avelino, foi também partilhada por Isabel dos Santos nas redes sociais.

A acompanhar a imagem, Isabel dos Santos escreveu: "Somos teus filhos... nós te amamos e cuidamos de ti em vida, fomos a tua companhia, em quem tu confiaste SEMPRE! ... teus inimigos não te deixam ter descanso!! Nosso Pai .. José Eduardo Dos Santos.... !!".

Na sexta-feira, os filhos mais velhos de José Eduardo dos Santos expressaram, através das redes sociais, a sua mágoa por não poderem despedir-se do pai na capital angolana, onde não vão praticamente desde que o sucessor de José Eduardo dos Santos, João Lourenço, assumiu o poder, em 2017.

Os restos mortais de Eduardo dos Santos serão transportados para o mausoléu que homenageia o primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, no dia 27 e no dia seguinte deverá ser feita uma cerimónia fúnebre, ocasião em que José Eduardo dos Santos completaria 80 anos.

A data das cerimónias deverá coincidir com o anúncio dos primeiros resultados das eleições gerais, que se realizam no dia 24.

José Eduardo dos Santos governou o país durante três décadas e meia, primeiro à frente do partido de regime único (MPLA) e depois durante o regime democrático.