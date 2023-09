Filho de barão da droga mexicano `El Chapo` extraditado para os EUA

"Esta ação é o mais recente passo no esforço do Departamento de Justiça para atacar todos os aspetos das operações" do cartel de Sinaloa, afirmou, em comunicado, o procurador-geral dos EUA, Merrick Garland.

Ovidio Guzmán Lopéz, detido pelas autoridades mexicanas em janeiro deste ano, enfrenta nos Estados Unidos uma série de acusações relacionadas com o tráfico de droga.

O pai, ex-líder do cartel de Sinaloa, está a cumprir pena de prisão perpétua num estabelecimento prisional no estado norte-americano do Colorado.