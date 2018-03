Filho de ex-Presidente de Angola constituído arguido

RTP26 Mar, 2018, 12:13 / atualizado em 26 Mar, 2018, 14:57 | Mundo

Em causa está uma investigação a uma alegada transferência irregular de 500 milhões de dólares para um banco britânico, que já levou à constituição como arguido de Valter Filipe, ex-governador do Banco Nacional de Angola.

José Filomeno dos Santos é a figura mais proeminente a ser acusada desde que o president João Lourenço sucedeu a José Eduardo dos Santos, em setembro do ano passado.



José Filomeno dos Santos foi presidente do conselho de administração do Fundo Soberano de Angola até janeiro passando, por nomeação do pai e ex-chefe de Estado, José Eduardo dos Santos, tendo sido então exonerado pelo atual Presidente da República, João Lourenço. O seu passaporte foi apreendido pelas autoridades.



“Um perdão não irá funcionar. Este caso vai até ao fim”, disse o sub-procurador Luís Benza Zanga.

Neste processo foram constituídos arguidos, além de José Filomeno dos Santos e Valter Filipe, outros três cidadãos angolanos, conforme explicou o sub-procurador-geral, Luís Benza Zanga.

c/Lusa