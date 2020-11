Filho de Jair Bolsonaro acusado formalmente de desvio de fundos e de lavagem de dinheiro

Além de Flávio são ainda acusados mais 15 ex-assessores, e também Fabrício Queiroz, um ex-polícia de 54 anos muito próximo da família Bolsonaro.







Estavam todos sob investigação e são acusados de "organização criminosa, desvio de fundos, lavagem de dinheiro e apropriação indevida", num esquema de apropriação dos salários de ex-funcionário do filho de Presidente na Assembleia do Rio de Janeiro.

Flávio Bolsonaro seria o líder e Queiroz o "operador" do esquema, conhecido sob o termo rachadinha, segundo o qual alguém, contratado pela Assembleia Legislativa, que lhe paga o salário, entrega parte deste à pessoa para quem vai trabalhar.







O esquema será prática corrente entre os políticos brasileiros.

Coincidência com eleições municipais

A acusação ao senador, de 39 anos, deverá ser avaliada por um juiz, que irá decidir se avança ou não com o processo.





A equipa de defesa de Flávio Bolsonaro afirma que as acusações são infundadas. Já o filho do Presidente insinua que não há coincidências quanto à data em que foi feita a acusação formal.

na sua apresentação na

O escrutínio municipal está a ser visto por alguns analistas como um teste ao Chefe de Estado a meio do mandato. A esquerda, que ataca Bolsonaro, celebrou a acusação divulgada nas últimas horas ao partilhar a notícia com a hashtag #FlavioNaCadeia.

Esta acusação formal é a primeira contra um membro da família de Bolsonaro desde que este assumiu a presidência do Brasil, em janeiro de 2019.







Flávio Bolsonaro já afirmou por várias vezes ser vítima de "perseguições políticas" que tentarão na verdade atingir-lhe o pai.











O vice-procurador Lucas Furtado pediu ao Tribunal de Contas da União para averiguar se Jair Bolsonaro "determinou a utilização de recursos públicos -- tempo, estrutura e funcionários -- da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), não só para o atendimento de interesses particulares seus e da sua família, como para causar embaraços e dificultar investigação pela Receita Federal de atos ilegais dos quais seu filho, o Senador Flávio Bolsonaro, é suspeito".

, segundo a qual advogadas de Flávio teriam tentado, sob intermédio do Chefe de Estado, anular as investigações a Fabrício Queiroz junto daqueles órgãos do Governo Federal.

De motorista a assessor e alegado 'operador'

Fabrício Queiroz, que durante anos foi motorista dos Bolsonaro antes de se tornar assessor parlamentar de Flávio, encontra-se sob prisão domiciliária desde que foi detido em junho, na propriedade de um advogado que já representou os Bolsonaro.De acordo com a imprensa brasileira,O esquema daque está a tramar o filho mais velho do Presidente e o seu homem de confiança foi revelado em finais de 2018, pouco após a eleição de Jair Bolsonaro, quandoO jornal do Rio de Janeiroalega quePaes afirma que, ao longo de seis anos, entregou cerca de 160 mil reais (mais de 22 mil euros) ao homem de confiança dos Bolsonaro.De acordo com as autoridades judiciais, este último. Uma loja de chocolates, de que Flávio Bolsonaro é um dos proprietários, teria sido utilizada igualmente para lavar o dinheiro proveniente da

"Partir sua cara"



Jair Bolsonaro, um antigo capitão do exército, chegou ao poder em 2018 como paladino anti-corrupção. Imagem que tem vindo a ruir aos poucos.





Uma das suas antigas apoiantes, a deputada conservadora Joice Hasselmann, desmascarou a característica fraudulenta do esquema de rachadinha, ao comentar a notícia da acusação a Flávio Bolsonaro.

RACHADINHA É ROUBO DE DINHEIRO PÚBLICO E LUGAR DE BANDIDO É NA CADEIA!



"MP denuncia FLÁVIO BOLSONARO, Queiroz e mais 15 pessoas por rachadinha na Alerj. O SENADOR foi apontado como LÍDER da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e o ex-assessor como o operador do esquema de CORRUPÇÃO" - O Globo. — Joice prefeita 17 (@joicehasselmann) November 4, 2020 Quase logo depois, Hasselman não deixou dúvidas quanto à razão pela qual deixou de apoiar Bolsonaro. Quase logo depois, Hasselman não deixou dúvidas quanto à razão pela qual deixou de apoiar Bolsonaro.