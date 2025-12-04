Filhos do magnata Jimmy Lai preocupados com a saúde do pai detido em Hong Kong

"Ele perdeu muito peso e está muito mais fraco do que antes. As unhas dele estão a ficar quase roxas, cinzentas e esverdeadas antes de caírem, e os dentes estão a apodrecer ", disse a filha do magnata, Claire Lai, aos jornalistas, incluindo da AFP, que deixou Hong Kong depois de visitar o pai há alguns meses.

Claire Lai falou aos meios de comunicação social durante uma visita a Washington, onde a família procura apoio para libertar o pai.

Jimmy Lai, um grande empresário no setor da comunicação social em Hong Kong, foi acusado por Pequim de sedição e conluio com forças estrangeiras durante os protestos pró-democracia de 2019, nos quais foi uma figura central.

O magnata dos `media`, que completará 78 anos na próxima segunda-feira, está preso desde dezembro de 2020. Diabético, Jimmy Lai tem sido mantido em regime de solitária sem ar condicionado numa prisão onde as temperaturas no verão atingem os 44°C, disseram os filhos.

O Governo de Hong Kong condenou o que chamou de "distorção" da história de Lai na imprensa, incluindo as reportagens publicadas pela AFP.

"Estas reportagens procuram difamar [o Governo de Hong Kong], ao tentar enganar o público", disseram as autoridades do território chinês em um comunicado. Segundo as autoridades de Hong Kong, Jimmy Lai está a receber cuidados "adequados e abrangentes" na prisão.

Jimmy Lai, fundador do jornal pró-democracia Apple Daily, entretanto proibido, é acusado de incitar os governos ocidentais a impor sanções à China e à Região Administrativa Especial de Hong Kong, após a repressão do movimento pró-democracia. É também acusado de produzir artigos e conteúdos sediciosos, incluindo editoriais publicados em nome próprio. Estes crimes são severamente punidos por lei.

O filho de Jimmy Lai, Sebastian Lai, espera que o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, continuem a levantar a questão do pai - que é cidadão britânico - com a China.

"Bastariam duas horas para colocar o meu pai num avião e enviá-lo para outro lugar. Seria a coisa humana a fazer, seria a coisa certa a fazer", afirmou o filho do empresário, acrescentando que o pai foi "colocado num inferno".