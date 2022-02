Filial europeia do banco russo Sberbank em risco de falência

Um dos maiores bancos da Rússia, o Sberbank Europe AG, com sede na Áustria, e as filiais na Croácia e Eslovénia, "sofreram significativas saídas de depósitos devido ao impacto das tensões geopolíticas", disse o organismo de supervisão bancária do BCE, em comunicado.



"Num futuro próximo, o banco poderá não conseguir pagar as dívidas ou outras responsabilidades à medida que estas vençam", salientou.



Os levantamentos levaram a uma "deterioração da liquidez" do banco e "não há meios disponíveis" que deem uma "oportunidade realista" de regressar aos cofres da instituição, acrescentou.



O regulador austríaco FMA impôs "uma moratória" à filial europeia, impedindo "quaisquer levantamentos, transferências ou outras transações" até pelo menos quarta-feira. Ao abrigo dos regulamentos da UE, os depósitos de particulares são garantidos até 100 mil euros.



Desde quinta-feira que os dois maiores bancos russos, Sberbank e VTB Bank, têm sido alvo de pesadas sanções dos Estados Unidos para limitar severamente as transações internacionais.



As sanções contra o sistema bancário russo foram, desde então, reforçadas, com o anúncio no sábado de que alguns bancos seriam banidos do sistema Swift.



O Sberbank Europe AG é propriedade exclusiva da empresa-mãe russa do banco. As filiais na Bósnia-Herzegovina, República Checa, Hungria e Sérvia também seriam afetadas por uma falência, mas não são abrangidas pela jurisdição do BCE.



O supervisor europeu afirmou ter "coordenado com as autoridades" nestes países.



A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram pelo menos 352 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de perto de 370 mil deslocados para a Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.