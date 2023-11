Filipinas acusam China de disparar canhão de água contra um dos seus navios

"O CCG 5203 disparou um canhão de água contra o navio de abastecimento filipino M/L Kalayaan numa tentativa ilegal, mas sem sucesso, de forçar este último a alterar a sua rota", lê-se num comunicado emitido hoje pelo Conselho de Segurança Nacional das Filipinas.

O incidente ocorre duas semanas depois de as Filipinas terem convocado o embaixador chinês em Manila, no meio de uma escalada de tensões devido a dois embates entre navios dos dois países, na sequência de uma manobra que Manila considerou "provocadora, irresponsável e ilegal" na mesma zona.

A China qualificou o incidente como sendo uma "provocação" por parte das Filipinas e acusou os Estados Unidos, aliado histórico de Manila na região, de "instigar" o conflito e agravar as relações entre os dois países asiáticos.

Na sequência de um incidente semelhante, o exército filipino apelou igualmente a Pequim para que pusesse termo às suas "ações perigosas e ofensivas" no Mar do Sul da China.

Face às crescentes tensões com Pequim, o Ministério da Defesa anunciou no mês passado que espera obter um maior apoio internacional no seu conflito territorial.

O país asiático e as Filipinas disputam a soberania de várias ilhas e atóis no Mar do Sul da China, que Pequim reivindica quase exclusivamente por "razões históricas", embora o Tribunal Permanente de Arbitragem de Haia tenha decidido em 2016 a favor de Manila numa sentença.