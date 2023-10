Filipinas critica guarda costeira chinesa após colisão com navio de abastecimento

"As manobras perigosas de bloqueio do navio 5203 da guarda costeira chinesa provocaram a colisão com o navio de abastecimento (...) contratado pelas Forças Armadas das Filipinas" nas Spratlys, a cerca de 25 quilómetros do atol Second Thomas Shoal, onde está estacionada a Marinha filipina, informou um grupo de trabalho governamental.

As autoridades não informaram se houve feridos ou danos.

O governo filipino condenou o incidente "com a maior veemência" e considerou-o uma violação da soberania de Manila.

As colisões ocorreram quando duas embarcações de abastecimento filipinos escoltados por dois navios da guarda costeira filipina se dirigiam para entregar alimentos e outros suprimentos ao atol, face a um bloqueio chinês que dura há anos.

Esta é uma das áreas mais disputadas do movimentado mar do Sul da China, onde a China, as Filipinas, o Vietname, a Malásia, Taiwan e o Brunei têm reivindicações territoriais sobrepostas há décadas.