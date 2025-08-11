Filipinas denunciam manobras perigosas de embarcações chinesas em águas disputadas
As Filipinas acusaram hoje embarcações chinesas de manobras perigosas no recife Scarborough, no mar do Sul da China, que resultaram num embate entre um navio da guarda costeira chinesa e um navio de guerra do país.
O porta-voz da guarda costeira filipina, Jay Tarriela, afirmou na rede social X que um navio da guarda costeira chinesa "efetuou uma manobra arriscada" enquanto perseguia "a alta velocidade" o barco de patrulha filipino BRP Suluan, provocando um embate.
Tarriela partilhou um vídeo do momento do incidente, afirmando que o impacto causou danos significativos na embarcação chinesa, deixando-a "inutilizável".
As autoridades filipinas explicaram que se encontravam na zona para apoiar cerca de 35 barcos de pesca, quando enfrentaram "manobras perigosas e ações de bloqueio", bem como o uso de canhões de água por parte de embarcações chinesas.
"Os chineses distorcem sempre os factos e culpam os outros em vez de si próprios", disse Tarriela em conferência de imprensa, justificando a divulgação das imagens.
O Departamento de Defesa Nacional das Filipinas expressou, em comunicado, solidariedade para com a guarda costeira "perante o comportamento atroz e insensato da China".
O incidente ocorreu no recife Scarborough, um ponto constante de tensão entre China e Filipinas desde que Pequim assumiu o seu controlo efetivo em 2012.
Manila e Pequim disputam a soberania de territórios no mar do Sul da China, uma região estratégica por onde transita cerca de 30% do comércio mundial, que alberga 12% dos recursos pesqueiros globais e potenciais reservas de petróleo e gás.
As tensões na zona agravaram-se desde a chegada ao poder, em 2022, do Presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., cujo Governo reforçou a aliança com os Estados Unidos e adotou uma postura mais firme na defesa do território face às reivindicações chinesas.
A estas disputas somou-se o desagrado de Pequim com a aproximação de Manila a Taiwan após o líder filipino ter admitido a possibilidade de contactos oficiais com Taipé e ter afirmado, na semana passada, que o arquipélago poderia envolver-se numa eventual invasão chinesa.