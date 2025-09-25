Filipinas elevam alerta devido à tempestade tropical Bualoi após passagem de supertufão

Partes da ilha de Luzon, no norte, e da região central das Visayas foram colocadas no segundo nível de alerta, de um total de cinco, perante a aproximação de um ciclone com rajadas de vento que já atingem 135 quilómetros por hora e que se encontra a 365 quilómetros a leste do país, segundo a agência meteorológica nacional (PAGASA).

Conhecido localmente como Opong, o sistema "continuará a intensificar-se enquanto permanecer sobre o mar das Filipinas e poderá alcançar a categoria de tufão antes de tocar terra na região de Bicol", alertou a PAGASA.

O organismo prevê que o ciclone atinja o sul de Luzon entre a manhã e a tarde de sexta-feira, atravessando depois o interior do país e afetando Manila, antes de seguir em direção ao sul da China.

O Palácio presidencial ordenou hoje a suspensão do trabalho em repartições públicas e das aulas presenciais em várias províncias, incluindo Sorsogon e Masbate, devido aos efeitos da tempestade.

A chegada de Bualoi ocorre escassos dias depois de o supertufão Ragasa ter atingido o norte das Filipinas, na segunda-feira, causando, pelo menos, dez mortos, 17 feridos e milhares de deslocados.

Fenómenos como este são recorrentes no sudeste asiático, onde as águas quentes do Pacífico alimentam a formação de ciclones. As Filipinas são atingidas todos os anos por cerca de duas dezenas de tempestades tropicais, sobretudo entre junho e dezembro, durante a estação das chuvas.

O arquipélago vive ainda uma onda de indignação devido a alegados casos de corrupção em projetos milionários de controlo de inundações, concebidos para proteger a população dos efeitos de tufões e cheias e oficialmente concluídos, mas que, na prática, não existem ou apresentam baixa qualidade.