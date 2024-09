Filipinas garantem não ter perdido recife disputado apesar da partida de navio

"Não perdemos nada", disse o porta-voz da guarda costeira filipina, numa conferência de imprensa, garantindo que continuará haver uma presença no recife, conhecido nas Filipinas como Sabina.

"Estamos apenas a reposicionar o nosso navio (...) [e] isto não significa que os navios da guarda costeira deixem de estar destacados" no recife, disse Jay Tarriela.

Citando a segurança das operações, o porta-voz recusou divulgar mais informações.

O navio BRP Teresa Magbanua ancorou em abril nas águas em redor do recife para desempenhar "funções de sentinela", de acordo com o Conselho Marítimo Nacional das Filipinas, para fazer valer as reivindicações de Manila e impedir que Pequim assuma o controlo da zona.

Em agosto, os barcos chineses bloquearam uma missão de reabastecimento aos marinheiros filipinos a bordo do navio, causando uma grave escassez de alimentos.

Na última tentativa, em 31 de agosto, a China acusou um barco filipino de causar uma "colisão deliberada" contra um navio da guarda costeira.

O recife, conhecido em chinês como Xianbin, localizado a 140 quilómetros a oeste da ilha filipina de Palawan e a 1.200 quilómetros da ilha chinesa de Hainan, tem sido palco de vários incidentes nos últimos meses.

Pequim "exerce uma soberania indiscutível sobre (...) Xianbin e as suas águas adjacentes", disse no domingo, num comunicado de imprensa o porta-voz da guarda costeira chinesa, Liu Dejun.

Pequim reivindica, por razões históricas, quase todo o mar do Sul da China, enfrentando outros países vizinhos além das Filipinas, como o Vietname, Brunei e Malásia, com reivindicações contrárias.

Desde a chegada ao poder, em 2022, do Presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., Manila tem afirmado com mais firmeza as suas reivindicações de soberania sobre determinados recifes disputados, enfrentando Pequim, que não pretende ceder às exigências.

Os confrontos entre os dois países multiplicaram-se nos últimos meses, também em torno do atol Second Thomas.

Soldados filipinos estão aí estacionados num navio militar que foi deliberadamente encalhado por Manila, em 1999, para fazer valer as suas reivindicações de soberania.

Este confronto China-Filipinas alimenta receios de um potencial conflito que poderá levar à intervenção dos Estados Unidos da América devido ao seu tratado de defesa mútua com Manila.

O mar do Sul da China recebe cerca de 30% do comércio global e abriga 12% dos pesqueiros mundiais, além de possuir potenciais depósitos de petróleo e gás.