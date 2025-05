Filipinas mobiliza-se para receber Arnolfo Teves Jr.

"O Departamento de Justiça mobilizou uma equipa conjunta composta por representantes do Departamento de Justiça, do Serviço de Imigração e do Departamento Nacional de Investigação Criminal, para coordenar estreitamente com as autoridades timorenses e prestar assistência no regresso seguro, legal e sob custódia de Teves às Filipinas", anunciou, em comunicado, aquele departamento.

A defesa timorense do cidadão filipino confirmou, entretanto, à Lusa que Arnolfo Teves Jr. já se encontra no aeroporto internacional de Díli.

No comunicado, o Departamento de Justiça salienta que Arnolfo Teves Jr. "enfrenta múltiplas acusações criminais" no país, incluindo o assassínio do governador da província de Negros Oriental, Roel Degamo.

O Departamento de Justiça elogia também o anúncio da deportação administrativa anunciada pelo governo de Timor-Leste, considerando-o como um "ato de responsabilidade regional" e que reitera o compromisso timorense com a "justiça, o Estado de Direito internacional e a estabilidade regional".

"Enquanto se aguarda a chegada de Teves, o governo das Filipinas garante ao público e à comunidade internacional que o devido processo será rigorosamente respeitado e que a justiça será prosseguida sem medo nem favorecimentos", acrescenta no comunicado.

O governo timorense anunciou quarta-feira a deportação do cidadão filipino por decisão administrativa do Ministério do Interior, que fundamenta a decisão com riscos para "ordem pública e segurança nacional".